Al 38' di Cremonese - Inter, Calhanoglu si rende protagonista di un episodio contestatissimo: prima commette un brutto fallo da dietro in scivolata ...... anche se la cosa più raffinata è nell'assist di Dzeko, per una sera più efficace in rifiniturain zona gol. Dopo il 2 - 1 Simone toglie l'ammonitoe Dimarco e dà la regia ad Asllani e la ...

Calha, ma che fai Commette fallo, protesta e tira il pallone verso l'arbitro La Gazzetta dello Sport

Cremonese-Inter, la moviola di Marelli: "Giusto il giallo ad Acerbi, Calha poteva essere espulso" TUTTO mercato WEB

Fronte rinnovi, l'Inter non perde tempo: Bastoni e Calha, poi Acerbi ... L'Interista

Inter, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Barella e Calha. Col Milan ci saranno La Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi pensa ad Asllani come arma anti-Empoli. Rifiata Calha L'Interista

Moviola un po' estrema quella del Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna ha analizzato la prestazione dell'arbitro Mariani ieri in Cremonese-Inter . Il quotidiano lo ha giudicato addirit ...Non bastasse, l'Inter è addirittura costretta a spendere un paio di gialli per evitare che i grigiorossi vadano in fuga verso la porta: una volta il fallo da ammonizione lo fa Acerbi bruciato da ...