Calciomercato | tutti gli affari conclusi nelle ultime 24 ore

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si è conclusa anche la sessione invernale di. Le24 ore hanno regalato operazioni clamorose all’estero, il colpo più importante è stato il passaggio di Cancelo al Bayern Monaco. Si tratta forse del miglior esterno di fascia in circolazione, la cessione del City è stata inevitabile dopo la rottura con l’allenatore Guardiola. Grandissimo colpo anche dell’Arsenal, la capolista della Premier League. I Gunners hanno chiuso la trattativa con il Chelsea per il passaggio di Jorginho. In Italia la Roma ha depositato il contratto di Llorente dal Leeds, Kyriakopoulos è passato al Bologna, la Lazio ha chiuso il colpo Luca Pellegrini. Thauvin all’Udinese. Tutte le operazioni del 31 gennaio In Serie A Oliver Abilgaard dal Celtic al Verona (definitivo) Nedim Bajrami dall’Empoli al Sassuolo (prestito) Pietro Ceccaroni dal Venezia al Lecce ...