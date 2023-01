Calciomercato | sfuma l’approdo in Serie A per Ziyech | vicino l’accordo con il top club

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non ci sarà dunque un futuro prossimo inA per Hakim, a lungo corteggiato dal Milan in primis e dalla Roma poi in caso di partenza di Nicolò Zaniolo. Sembrava essere oramai certa, infatti, la sua permanenza al Chelsea fino al termine della stagione, ma come ben sappiamo le vie delsono infinite e le occasioni giuste possono sempre nascere. Il Paris Saint-Germain chiude percon il ChelseaChelsea Paris Saint-Germain Come riporta Le Parisien, il PSG avrebbe scelto proprio il 29enne marocchino per coprire la casella lasciata vuota da Sarabia, partito direzione Wolverhampton.si troverebbe già a Parigi in attesa del via libera dai dueuna volta ultimato ...