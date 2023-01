Calciomercato Napoli | Giuntoli prepara tre sorprese

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilpensa anche al futuro. Blindata la porta con l’arrivo di Gollini e occhio su giovani talenti della Serie A. Il direttore sportivo del, ha trepronte, secondo l’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino”. Anche se non farà nulla nelle ultime ore di mercato, terrà d’occhio le mosse delle squadre rivali. La serie A ha trascorso veramente poco quest’anno. La formula dell’ingaggio di Gollini lascia aperte molte opzioni: prevede un’opzione di riscatto del giocatore a giugno per 8 milioni di euro. Non sarà più solo un prestito, come in precedenza ipotizzato. Ilha quindi blindato la porta con Gollini che sa che dovrà essere il vice di Meret. Se gli agenti di Meret esagerassero nelle richieste di rinnovo,ha già due portieri in mente per il ...