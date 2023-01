Calciomercato Milan – Rottura con Leao | speranza Zaniolo | le ultime news

Rafael Leao chiede una via d'uscita a 70 milioni, quasi la metà dell'attuale clausola rescissoria. Senza effetto l'incontro tra Maldini e il ...Il club francese ha rinunciato ad anticiparne l'arrivo in questa sessione PARIGI (FRANCIA) -Skriniar resterà un giocatore dell'Inter fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Secondo "L'Equipe", il Paris Saint Germain avrebbe definitivamente rinunciato ad ...

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Calciomercato, tutte le trattative dallo Sheraton Milan San Siro Tuttosport

Calciomercato Milan – Colpo ‘last minute’ Ecco chi piace al Diavolo Pianeta Milan

Milan-Leao, la rottura è totale; Skriniar e Zaniolo, ultima chiamata. Oggi si chiude il calciomercato invernale Eurosport IT

Milan, Nesta: 'Serviva un mercato diverso, la società faccia chiarezza. Vi dico cosa sbagliano Pioli e Leao' Calciomercato.com

ROMA - Dal calciomercato non arrivano colpi in grado di stravolgere gli equilibri della Serie A e almeno secondo le quote sulla lavagna scommesse di Betaland ...Anche in Premier League non si stanno risparmiando i colpi, con il Chelsea grande protagonista in entrata e anche in uscita. L’ultimo giorno di calciomercato si sta infiammando, quanto meno per le tra ...