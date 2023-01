Calciomercato Milan – Il giovane Marshage diretto a Torino

10:52 Bakayoko ha accettato la Cremonese Il centrocampista francese del, Tiemoué Bakayoko, potrebbe passare alla Cremonese nelle prossime ore. Dopo aver rifiutato la proposta dell'Adana ...1 La Sampdoria ha seguito in questa sessione di mercato due giocatori di proprietà del. Si tratta di Yacine Adli e Marko Lazetic , entrambi dati in uscita dal club rossonero. Per Adli, il futuro dovrebbe essere ancora rossonero, mentre secondo Sampnews24.com i blucerchiati ...

Calciomercato Milan – Rottura con Leao, speranza Zaniolo: le ultime news Pianeta Milan

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Calciomercato Milan, salta definitivamente anche Osorio La situazione Spazio Milan

Calciomercato Milan – Per Bakayoko spunta il Lione Pianeta Milan

Milan, Nesta: 'Serviva un mercato diverso, la società faccia chiarezza. Vi dico cosa sbagliano Pioli e Leao' Calciomercato.com

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha messo un like al comunicato seguente del Milan, 'confermando' non esplicitamente ciò che è stato riportato dal club: "In ...Il vice campione del Mondo del 2018 con la Croazia ha estimatori soprattutto in Spagna: i prossimi potrebbero essere i suoi ultimi mesi a Milano Mercato Inter, separazione con Brozovic a giugno L'esp ...