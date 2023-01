Si è chiuso alle 20 l'ultimo giorno della sessione invernale del. Due i nomi caldi: Zaniolo e Skriniar . Il trequartista, che ha rotto completamente ...vicenda era quella legata a...Skriniar -.itA cominciare dall'intricata vicenda riguardante il futuro diSkriniar. Il difensore slovacco ha già firmato il contratto col Paris Saint Germain per giugno. ...

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Calciomercato Milan – Osorio: le parole dell’Universidad de Chile Pianeta Milan

In Austria e Svizzera mercato ancora aperto: il Milan fiuta il colpo in uscita! Spazio Milan

Calciomercato Milan – Ferrari: “Saint-Maximin Mai dire mai” Pianeta Milan

Calciomercato Milan / Ultim’ora, terremoto Leao: “Cardinale ha deciso” | News Il Milanista

Beppe Marotta, a mercato chiuso, ha parlato della permanenza all' Inter di Milan Skriniar : "Ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che da ...Il noto agente Davide Lippi è intervenuto quest’oggi a Calciomercato.it su Tv Play parlando dello spinoso tema Milan Skriniar e non solo Dopo poco meno di un mese si è chiuso il calciomercato in Serie ...