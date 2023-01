Calciomercato | Jorginho passa all’Arsenal | spuntano le cifre dell’affare

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’ultimo giorno disi sta infiammando, quanto meno per le trattative riguardanti il mercato estero. Il primo grosso affare è quello che riguarda Joao Cancelo chedal Manchester City al Bayern Monaco. Anche in Premier League non si stanno risparmiando i colpi, con il Chelsea grande protagonista in entrata e anche in uscita. Dopo aver effettuato vari acquisti milionari, per i Blues è arrivato il momento di sfoltire la rosa a disposizione di Potter, con un ex Napoli ormai in procinto di lasciare la squadra. FOTO: Getty –Chelsea Ultime notiziedal Chelsea: leSi trattata dell’italo-brasilianoche, come riporta Sky Sport UK, è ormai a un passo dal suo nuovo club, ...