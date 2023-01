Calciomercato | il retroscena su Zaniolo | la decisione della notte

(Di martedì 31 gennaio 2023) Quello di Nicolòè diventato un vero e proprio caso. Il calciatoreRoma, che aveva chiesto alla società di poter iniziare una nuova avventura lontano dalla Capitale, aveva annunciato pochi giorni fa al club la sua intenzione di rifiutare l’offerta del Bournemouth. La Roma, come tutti i suoi tifosi, è andata su tutte le furie e conè stata subito rottura. Il calciatore è stato escluso dal progetto tecnico e non si è presentato all’allenamento, dopo aver ricevuto insulti e minacce di porte dai tifosi giallorossi. Leggi anche-ROMAnella bufera: interviene la madre, il duro sfogo IlNella, però,ha deciso di fare dietrofront. ...

dell'ultimo giorno di mercato: nella notte Zaniolo aveva dato il suo ok al trasferimento al Bournemouth, ma il club inglese ha detto no dopo aver speso già oltre 60 milioni in questa ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Sampdoria, retroscena Leris: il Genoa offriva 7 milioni | Mercato ... Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, frenata per Maehle: spunta un retroscena TuttoJuve24.it

Napoli, quel clamoroso e chiaro retroscena estivo tra Spalletti e ... Calciomercato.com

Bayern, tutti i retroscena dell'affare Cancelo: spunta una furiosa lite ... Calciomercato.com

Retroscena Zaniolo: la Roma aveva già bloccato il sostituto, ma non ... Calciomercato.com

Rottura con la Roma ed esclusione dagli allenamenti e gare ufficiali. Nicolò Zaniolo rischia di concludere la stagione da separato in casa, poiché mancano poco più di 4 ore alla fine di questa session ...Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato alcuni retroscena di mercato ...