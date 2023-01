Calciomercato Fiorentina | niente Barcellona per Amrabat | svelato il motivo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 gennaio 2023)da fare. La sessione di mercato invernale si è ormai conclusa, almeno per quanto riguarda la Serie A. In altri paesi invece la questione è più che aperta, ed ilinternazionale potrebbe ancora regalarci dei veri e propri colpi last minute. In Spagna ad esempio, il mercato chiuderà alle 23 e 59 di stasera, e c’è un club che nelle ultime ore ha provato a convincere a passare in Liga un centrocampista che milita nel nostro campionato, più precisamente nella: quel club è stato il. I blaugrana hanno provato a convincere il marocchino Sofyana vestire la loro maglia, senza però riuscirci. Ed ora, anche se il mercato è ancora aperto, non potranno comunque formulare nuove offerte per. Di seguito il ...