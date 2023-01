Calciomercato Bologna | in chiusura Kyriakopoulos

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023), affare incon il Sassuolo per Giorgiosper il prestito secco Ilsta chiudendo con il Sassuolo per il prestito secco di Giorgios. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è in stato avanzato. Il passaggio del greco in rossoblu potrebbe anche agevolare il ritorno di Cambiaso alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.