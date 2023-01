Calciomercato | Bayern Ufficializzato il prestito dal City di Cancelo

L'arrivo dell'ex interista spianerebbe la strada allo sbarco di Pavard al Barcellona MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco ha ufficializzato il prestito del difensore portoghese Joao Cancelo dal Manchester City fino al termine della stagione. Al contratto è abbinata un'opzione di acquisto, il cui ammontare ...Commenta per primo Con Cancelo finito alMonaco , Benjamin Pavard potrebbe anche lasciare subito i bavaresi. A volere il francese è il Barcellona , che però ha margini di movimento contenuti sul mercato. Gli iberici potrebbero ...

Il Bayern piazza il colpaccio: arriva Cancelo dal Manchester City! Ecco cifre e formula Calciomercato.com

Calciomercato estero: Cancelo, visite col Bayern. Casadei finisce nella B inglese, l'Arsenal punta Jorginho | Mercato Calciomercato.com

Calciomercato, Cancelo dal City al Bayern Monaco Adnkronos

Matrimonio finito tra Pep Guardiola e Joao Cancelo! Il terzino portoghese va al Bayern Monaco Eurosport IT

Calciomercato – Ufficiale: il Bayern ha ingaggiato João Cancelo Pianeta Milan

Anche in Premier League non si stanno risparmiando i colpi, con il Chelsea grande protagonista in entrata e anche in uscita. L’ultimo giorno di calciomercato si sta infiammando, quanto meno per le tra ...Colpaccio a sorpresa a due giorni dalla fine del calciomercato: Joao Cancelo è a un passo dal Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dal The Athletic, il terzino del Manchester City si trasferirà in G ...