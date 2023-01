Calciomercato | Barcellona Marca | chiesto prestito Amrabat a Fiorentina

(Di martedì 31 gennaio 2023) I blaugrana vorrebbero inil centrocampista marocchino(SPAGNA) - Ilpotrebbe portare in Liga Sofyan. Secondo quanto scrive '', il centrocampista marocchino ...

