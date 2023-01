Calcio | Monza Caprari ' La salvezza resta il primo obiettivo'

(Di martedì 31 gennaio 2023) "In questa stagione li abbiamo battuti due volte su due in campionato - spiega a 'La Gazzetta dello Sport' l'ex Roma, Pescara, Sampdoria, Parma e Verona - Ora siamo davanti a loro in classifica, ma ...

Il trequartista romano: "Stare sul pezzo per poi divertirci a primavera" ROMA - "Fa molto piacere aver ottenuto questo successo, ma il nostro percorso non cambia". Lo afferma il trequartista del, Gianluca Caprari, tornando sul successo contro la Juve che ha permesso ai brianzoli di sorpassare in graduatoria proprio i bianconeri. "In questa stagione li abbiamo battuti due volte su due in ...Però quando lui deve dare un'idea, far giocare la squadra e anche evolversi, lui è rimasto ancora a quel tipo die quel tipo di giocatori. Ilgli ha fatto una faccia così, e io non posso ...

Berlusconi e la “promessa” del pullman: "Mi chiedono di mantenere l’impegno..." La Gazzetta dello Sport

MONZA, BERLUSCONI: "BELLA AFFERMAZIONE CONTRO LA JUVE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Monza, Berlusconi: "È storico battere la Juve due volte in un anno, avanti col bel calcio" TUTTO mercato WEB

Le Sdottorate: Osimhen, gol per la storia | L'impresa (unica) del Monza - Sportmediaset Sport Mediaset

Il trequartista romano: 'Stare sul pezzo per poi divertirci a primavera' ROMA (ITALPRESS) - 'Fa molto piacere aver ottenuto questo successo, ma il ...L'ex attaccante non risparmia le critiche al tecnico bianconero e risponde così a Nesta, ospite speciale della Bobo tv: ecco cosa hanno detto sull'allenatore della Vecchia Signora ...