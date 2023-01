Calcio | Milan | ' trattativa con Leão non ha subito alcuna interruzione'

(Di martedì 31 gennaio 2023)o, 31 gen. - (Adnkronos) - "In merito all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: 'rottura totale', ACtiene a precisare che lacon Rafaelnon ha". Così su Twitter il

Leggi Anche Disastro, si è rotto il giocattolo di Pioli: senza 'fame' è una squadra da metà ...sembra giustificabile il comportamento dei convenuti a tutela degli interessi generali del...... a metà settembre aveva sbrogliato la matassa intricata di San Siro, contro unancora più ... Ildi Simeone è fatto di attimi rubati, di cross intercettati un istante prima degli altri, di ...

Milan, tensione tra proprietà e Maldini: così viene giù tutto Corriere dello Sport

Milan, Nesta: 'Serviva un mercato diverso, la società faccia chiarezza. Vi dico cosa sbagliano Pioli e Leao' Calciomercato.com

Milan, Leao ha stufato: cedilo in estate al miglior offerente Corriere dello Sport

Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Milan, grana Leao. Sistema Juve” Pianeta Milan

Calcio: Milan, Pioli adesso rischia, bookie puntano sull'addio al tecnico dello Scudetto Affaritaliani.it

I continui tira e molla del portoghese, la richiesta di dimezzare la clausola rescissoria, coniugati a un vistoso calo di rendimento: perché ai rossoneri conviene vendere l’attaccante in estate per no ...Tra le milanesi in crisi d'identità, la Juventus alle prese con la giustizia sportiva e l'altalena di prestazioni di Roma e Lazio, solo la squadra di Spalletti dà qualche sicurezza ...