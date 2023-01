(Di martedì 31 gennaio 2023) Infortunio alla caviglia per l'ex Inter(INGHILTERRA) - Pessime notizie per il. Christian, arrivato all'Old Trafford la scorsa estate, ha rimediato un infortunio ...

Infortunio alla caviglia per l'ex Inter(INGHILTERRA) - Pessime notizie per ilUnited. Christian Eriksen, arrivato all'Old Trafford la scorsa estate, ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano per un po': "Ci aspettiamo che sia indisponibile per un ...A ruota, Real Madrid con 355,5 (2019 - 2020) eCity con 317,5 (2017 - 2018). L'attivismo del nuovo direttore sportivo Christopher Vivell (ex Lipsia) e del capo scouting Paul Wimstanley (ex ...

Calcio: Manchester United. Eriksen ko, starà fuori fino a fine aprile Tiscali

Manchester United, infortunio serio per Eriksen in FA Cup Corriere dello Sport

Offerta record per Alessia Russo da parte dell'Arsenal L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Fa Cup, West Ham agli ottavi di finale: sfiderà il Manchester United Tuttosport

Manchester United, colpo in prospettiva per l'attacco Calciomercato.com

La Champions League è il trofeo più importante e ambito dalle squadre europee che riescono ad accedervi. Ecco le previsioni sulle favorite ...Jorginho lascia il Chelsea e si accasa all’Arsenal con un’operazione lampo che ha spiazzato tutta la Premier League ...