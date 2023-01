Calcio | il Tribunale di Madrid dà ragione alla Superlega | Fifa e Uefa difendono il monopolio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Clamorosa sentenza pronunciata dalprovinciale diin favore delle, accogliendo il ricorso contro ilMercantile numero 17 e respingendo l’opposizione della. Nel documento a cui il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ riferisce di aver avuto accesso, si legge che “non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere undal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la”. Sempre secondo quanto scrive l’edizione online di ‘As’, che riferisce di aver avuto accesso al dispositivo di ...

Clamorosa sentenza pronunciata dal tribunale provinciale di Madrid in favore delle Superlega, accogliendo il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della Uefa. Nel documento a cui il quotidiano sportivo spagnolo 'As' riferisce di aver avuto accesso, si legge che "non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la".

