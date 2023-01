Calcio | il Bari tratta Manolo Portanova | insorgono i tifosi

...ilnon può che passare in secondo piano anzi scomparire completamente. Portanova potrà anche essere un buon calciatore ma se ha commesso quello per cui è stato condannato in primo grado a......meglio lasciarlo nell'ombra e puntare su qualcun altro' Mg Genova 18/03/2022 - campionato di... Adesso arriva la notizia che il centrocampista si trasferirà al, ma anche qui la situazione ...

Ultim'ora TMW - Napoli, è fatta per Cheddira: intesa col Bari e col giocatore, ecco quando arriva! CalcioNapoli24

TMW - Napoli, colpo per l'estate: intesa quasi totale con Cheddira ed il Bari TUTTO mercato WEB

Bari, Esposito c'è, Terranova richiesto dalla Reggina BariToday

Serie B: Bari, ingaggiato Sebastiano Esposito Tuttocampo

Il Bari nelle ultime ore ha trattato il centrocampista del Genoa Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale ...Sui social esplode la protesta dei supporter baresi contro l'ipotesi di prestito in biancorosso: "Il calcio non può scomparire davanti alla violenza" ...