Calano al 5 | 8% le iscrizioni al Classico | più gettonato al Sud che al Nord Frassinetti | rilanciare l’importanza degli studi umanistici

... essendosi registrate 52a carico di noti, rispetto alle 42 dell'anno precedente, e 15 a ... Balzo di rapine, estorsioni e furti, in lieve aumento riciclaggio e truffa mentrei ...... balzo dei procedimenti per rapina, in lieve aumento i casi di riciclaggio e truffa mentrei ... Sempre in toscana si registra un aumento del 40% delledei casi di lesioni colpose, ...

Iscrizioni, calano i licei e aumentano gli istituti tecnici - MetroNews Metro

Iscrizioni scuola 2023-24: crescono licei e tecnici Studenti.it

Iscrizioni, in Puglia è boom per i licei: cresce il classico. Gli istituti ... Telebari

Unioncamere: calano le imprese in provincia di Alessandria CasaleNotizie

Effetto Ucraina: calano del 6,2% le imprese ceramiche - Economia ... La Pressa

Il contesto regionale è la sintesi di dinamiche differenti a seconda delle realtà: il nostro territorio fa registrare un -0,37% ...Bilancio. Arretramento totale di 1.766 unità: dal commercio le perdite maggiori (-760), stazionari solo i servizi. Mazzoleni: «Progressiva normalizzazione demografica rispetto al 2021, dopo i valori a ...