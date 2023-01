Cade la Quercia delle Streghe | addio al monumentale albero d' Abbruzzo

(Di martedì 31 gennaio 2023) È crollata in, per una potatura non corretta, la", una roverella di oltre 400 anni, con una circonferenza del fusto di 6,40 metri. La nota del Wwf che ha denunciato l'accaduto, e le conseguenze di una perdità così importante per il nostro patrimonio forestale

Ladelle streghe secondo le leggende locali porta questo nome perché le donne si riunivano intorno all'albero per preparare pozioni magiche. In Abruzzo la pianta con il fusto dalle maggiori ...Ladelle streghe era nota fin dagli anni '80, documentata nei primi censimenti forestali degli alberi monumentali. Si racconta che avendo il fusto cavo in tempo di guerra vi si nascondevano ...

AGI - La stessa sera in cui l'orso Juan Carrito moriva investito da una macchina, un altro 'monumento' naturale cadeva nello sfortunato 23 gennaio scorso. Si tratta di una quercia monumentale di 400 ...