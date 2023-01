Buongiorno mamma 2 | quando inizia | numero puntate | anticipazioni e cast

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 gennaio 2023) L'attesa per i fan dista per terminare. La seconda stagione della fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta arriverà presto in tv. In questo nuovo ciclo di episodi, la famiglia Borghi affronterà nuovi problemi e misteri e soprattutto scopriremo finalmente se Anna si risveglierà dal coma. Vediamoe le primedella serie tv in onda su Canale 5.2: data d'inizio, trama e quantesono2 prenderà il via il prossimo 15 febbraio e farà compagnia ai telespettatori fino al 22 marzo. La serie tv, infatti, così come la prima stagione, è composta da 12 episodi che la Mediaset manderà in onda in sei prime serate. Per quanto ...