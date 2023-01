Buon compleanno Massimo | il documentario su Rai 3 per celebrare i 70 anni di Troisi

Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 17 febbraio, in prima visione alle ore 21.25 su Rai Tre il film documentario "Massimo" di Marco Spagnoli. Una produzione ...Faber! Inizierà alle ore 11, ma sarà meglio arrivare un po' prima. La durata potrà essere 10 minuti o un'ora o più. Si deciderà insieme sul posto. Potremo essere quattro gatti o un ...

Buon compleanno Massimo, docu su Rai 3 celebra 70 anni Troisi Agenzia ANSA

Buon compleanno “Gina”: Teresa Antonia ha compiuto 105 anni TargatoCn.it

Buon compleanno, Linda Fabiola! Zonalocale

Buon compleanno, Quagliarella: il sogno di salvare la Sampdoria Samp News 24

La Juventus fa gli auguri a Buffon: "Buon compleanno ad una leggenda vivente" Tutto Juve

ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto settant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 17 febbraio, Rai Documentari proporrà in prima visione ...Il prossimo 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto settant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 17 febbraio, ...