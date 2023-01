Budapest-Conegliano oggi in tv | Champions League volley femminile 2023 | orario | canale | programma | dove vederla in streaming

(Di martedì 31 gennaio 2023)martedì 31 gennaio (ore 18.15) si gioca Vasas, match valido per la fase a gironi della2022-di. Le Campionesse del Mondo torneranno in campo nella capitale magiara, ad appena due giorni di distanza dalla conquista della Coppa Italia. Le Pantere non hanno avuto nemmeno il tempo per festeggiare il trofeo, visto che sono rincasate da Bologna e sono subito dovute salire sull’aereo alla volta dell’Ungheria. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico contro le modeste padrone di casa, che nelle prime quattro giornate hanno collezionato un solo punto.andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea, grazie alla ...

... destinazioneper giocare martedì il turno di Champions League con il Vasas Oboda. (Foto Rubin per LVF) PROSECCO DOC IMOCO- VERO VOLLEY MILANO 3 - 0 (25 - 17,25 - 23,25 - 19) ...CEV CHAMPIONS LEAGUE 4th ROUND " 4° GIORNATA POOL A Developres RZESZ"W " Vasas "buda3 - 1 (25 - 10, 18 - 25, 25 - 13, 25 - 23) A. Carraro Imoco" Volley MULHOUSE Alsace 3 - 0 (...

Oggi martedì 31 gennaio (ore 18.15) si gioca Vasas Budapest-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo torneranno in c ...Conegliano sul campo del Vasas Obuda Budapest, Milano in Repubblica Ceca è atteso dal Prometey Dnipro, Novara è atteso dal Potsdam in Germania ...