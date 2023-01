, terrore in metropolitana:a colpi di coltello DUE MILIONI ALL'ANNO Bryan Johnson, 45 anni, e la sfida al tempo: quanti anni dimostra in collaborazione con il cesvi Ucraina, i ...AGI - Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, nell'con coltello avvenuto intorno alle 18 nella stazione metro di Schuman, nel quartiere europeo a. È l'ultimo bilancio che la polizia ha fornito ad Afp. Secondo una fonte a conoscenza ...

Bruxelles, attacco con coltello a stazione metro vicino sedi Ue Adnkronos

Bruxelles, attacco col coltello in metro. Preso l'aggressore: «Ha tentato di colpire una donna» ilmattino.it

Terrore a Bruxelles, attacco a colpi di coltello nella metro delle sedi Ue Il Tempo

Bruxelles, attentato alla metropolitana vicino il Parlamento Europeo Panorama

Bruxelles, terrore in metropolitana: attacco a colpi di coltello TGCOM

Accoltellamento stasera a Bruxelles. Lo riportano i media locali, secondo cui l'accoltellamento è avvenuto nella stazione della metropolitana Schuman, vicino ...La Polizia ha dichiarato che un giovane è stato ferito. Non confermate per ora le testimonianze che riferiscono di altre due donne aggredite ...