Brizard e compagni in campo per preparare l’anticipo di sabato con la capolista Perugia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Piacenza 31.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tornata al lavoro al PalabancaSport nella giornata di oggi con una seduta in sala pesi e tecnica. Dopo il giorno di riposo e la soddisfazione per essere tornata alla vittoria davanti al pubblico amico con Taranto, la formazione biancorossa si appresta ala sfida in calendario sabato 4 febbraio (ore 18.00) avalevole per la settima giornata di ritorno contro la Sir Safety Susadominatrice del campionato con 17 vittorie su 17 partite giocate. Coach Massimo Botti e il suo staff continuano a lavorare su alcuni aspetti tecnico-tattici per far funzionare sempre meglio i meccanismi del sestetto biancorosso. Programma di lavoro da martedì 31 gennaio a sabato 4 febbraio Martedì: pesi e tecnica, tecnica Mercoledì: riposo, tecnica Giovedì: pesi e tecnica, ...