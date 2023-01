Brighton | De Zerbi | “Tornerei volentieri in Italia Zaniolo? Mai pensato a lui”

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) “L’è sempre il mio Paese e a casa proprio.e tornerò, spero in futuro. Ma qui sono venuto anche con qualche paura: una lingua diversa, un campionato diverso, senza aver fatto il ritiro e con un calendario difficilissimo. Invece mi sto divertendo moltissimo, sto apprezzando quest’esperienza, me la sto godendo veramente”. Lo ha detto Roberto Deai microfoni di DAZN sulla possibilità di tornare ad allenare in. Intanto, però, prosegue a gonfie vele la sua esperienza al, fresco di successo in FA Cup sul Liverpool. La scelta di allenare in Inghilterra è stata un passo importante per De: “Venire qua per unno non è facile perché il calcio è vissuto in maniera diversa. O ti adegui tu o perdi in partenza. E non è detto che loro ...