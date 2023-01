Brescia | famiglia distrutta | Raffaella accoltella il marito davanti al figlio

Leggi su leggilo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tragedia familiare in provincia di. Una donna hato ilsotto gli occhi deladolescente. Una lite familiare sfociata in omicidio. Una donna ha afferrato un coltello e ha ucciso il coniuge nella loro abitazione di Nuvolento, in provincia di. L’orrore si è consumato sotto gli occhi deldi 15 L'articolo proviene da Leggilo.org.