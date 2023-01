Brandi Rhodes | “vi svelo il motivo del mio ritiro dal Wrestling professionistico”

(Di martedì 31 gennaio 2023) La vita diè cambiata per sempre quando ha dato alla luce il suo primo figlio, Liberty, nel giugno 2021. Allo stesso tempo, lei e suo marito Cody sono stati sotto contratto con All Elite. Nonostante si esibisse sporadicamente sul ring e ricoprisse una posizione esecutiva a tempo pieno con la compagnia di Tony Khan,ha deciso di appendere gli stivali al chiodo e lasciare del tutto l’industria delnel febbraio 2022 ; Anche Cody ha lasciato la federazione nello stesso momento. In una recente intervista con Bare Magazine , la 39enne ha parlato della sua uscita dal mondo del. “È passato circa un anno. Mi sento molto bene per la decisione presa”, ha spiegato ...

Britt Baker,, MJF, Penta El Zero M, Rey Fenix e The Icon Sting (acquistate la sua nuova t - shirt su Amazon) e gli ultimi incredibili ingressi nel roster: CM Punk, Bryan Danielson, Adam ...Nel mondo del Pro - Wrestling può accadere di tutto . I fan si sono scatenati sui social in seguito all'annuncio di Tony Khan secondo cui Cody elasceranno l'AEW. A quanto pare le due parti non hanno trovato un accordo per rinnovare i rispettivi contratti, optando per una dipartita amichevole. Cody elasceranno l'...

Cody Rhodes scalpita: le parole di sua moglie Brandi World Wrestling

Brandi Rhodes: "Amo Cody ma lo affiancherei in WWE solo se ... The Shield Of Wrestling

Brandi Rhodes e il suo futuro sul ring: “Tornerò, ma non so dove e ... World Wrestling

Nel futuro di Brandi Rhodes c'è la WWE Ecco le ultime World Wrestling

Brandi Rhodes vuole vincere un titolo in AEW The Shield Of Wrestling

L’ex superstar della WWE John Morrison ha analizzato l’ascesa di Cody Rhodes negli ultimi anni. ‘The American Nightmare’, che era stato uno dei fondatori della AEW nel 2019, ha fatto il suo clamoroso ...Brandi Rhodes ha parlato dello stato di forma di suo marito Cody a pochi giorni dalla Royal Rumble 2023. Secondo i siti di scommesse, ‘The American Nightmare’ è attualmente il principale favorito per ...