Boxe | tredici azzurri sul ring al Trofeo Mohammed VI di Marrakech

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sonogliche saliranno sulper prendere parte alla sesta edizione delInternazionaleVI di. In Marocco sei pugili italiani e sette azzurre sono convocati per cercare il miglior risultato possibile nella kermesse che per l’Italia prenderà il via giovedì 2 febbraio, con chiusura domenica 12. Torneo di grande importanza per il nostro movimento, visto che si tratta di uno degli appuntamenti della Golden Belt Series della Iba e sarà il primo test in vista sia dei Mondiali che dei Giochi Europei di Polonia 2023, dove peraltro saranno messe in palio le prime carte olimpiche per Parigi. “Questo torneo ci servirà per ottenere dei buoni posizionamenti come teste di serie in occasione dei Mondiali – ha spiegato il ct azzurro ...