Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa tornano sul ring | 13 azzurri al Trofeo Mohammed VI verso i Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ben 13 italiani parteciperanno alInternazionaleVI, competizione pugilistica che andrà in scena a Marrakech (Marocco) dal 31 gennaio al 12 febbraio. L’evento, facente parte delle Golden Belt Series della IBA, rappresenterà il primo vero passo di avvicinamento ai grandi appuntamenti di questa stagione: i(le donne combatteranno in India a marzo, gli uomini saliranno sulin Uzbekistan a maggio) e i Giochi Europei, che a giugno metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti glidi riferimento hanno deciso di presentarsi in Africa per scaldare i guantoni, fare un punto della situazione nel corso della preparazione invernale e tracciare la stradai prossimi eventi di rilievo. Spiccano le due stelle del nostro movimento, ...