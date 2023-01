Le azioni ordinarie MFA A , già quotate a, saranno quotate anche sullaspagnola .Le azioni da comprare oggi 31 gennaio 2013 a Piazza Affari Il future dell'indice EuroStoxx segnala un avvio in calo di circa lo 0,4% dei mercati azionari dell'Europa. Occhi puntati sulle azioni ...

Borse, realizzi dopo il rally di gennaio: i listini al test di Fed e Bce Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano galleggia con energia e utility,vola Unicredit - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Europa debole in avvio, Milano tiene (+0,3%) con banche e sprint Unicredit - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano apre piatta (+0,04%) Agenzia ANSA

Milano, 31 gen. (askanews) - Unicredit mette le ali a Piazza Affari dopo la diffusione dei risultati, che hanno evidenziato un quarto ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Non basta il rally di Unicredit e non sono sufficienti gli acquisti sui titoli bancari per tenere a galla Piazza Affari, che segue il resto dell'azion ...