Boomerissima | ospiti quarta puntata | stasera su Rai2

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nuovo appuntamento cone con Alessia Marcuzzisualle 21:20. Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi. Sarà come sempre un piccolo viaggio nel tempo, nel tipico stile del programma che, in un mix tra varietà e game show, riporterà il pubblico a rivivere alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Le squadre che si sfideranno in questasaranno composte da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials. Tra gli ...