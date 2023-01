Boom di centenari in Italia | sono quasi in 20mila | per l' 83% donne

Secondo gli studi più recenti ci sono caratteristiche che accomunano inel mondo: non vivono da soli ma mantengono un'intensa rete di relazioni, una vita non sedentaria e un'alimentazione ...L'articoloDICHE HANNO VOTATO DALL'ESTERO. L'OMBRA DEI BROGLI SULLE ELEZIONI 2022 proviene da ByoBlu - La TV dei ...

Boom di centenari in Italia: sono quasi in 120mila, per l'83% donne TGCOM

L'Italia non è un Paese per giovani: è boom di centenari • TAG24 Tag24

Sopravvissuti a guerre e pandemie, è boom di centenari: il primato del Molise isnews.it

2050 boom di centenari: nel DNA il fattore decisivo Tag24

Centenari in Italia: è boom a Trieste. Sono raddoppiati dal 2018 QUOTIDIANO NAZIONALE

In Italia i centenari non sono mai stati così tanti, sono quasi 120mila gli anziani che hanno vissuto per almeno un secolo. Sono per l'esattezza 19.714, di cui 16.427 donne (l'83%) e 3.287 uomini.In Italia i centenari non sono mai stati così tanti, sono quasi 120mila gli anziani che hanno vissuto per almeno un secolo. Sono per l'esattezza 19.714, di cui 16.427 donne (l'83%) e 3.287 uomini. Si ...