(Di martedì 31 gennaio 2023) Leggi Anche Inaumentano ipiù di 17mila 'Non arrabbiarsi mai e sorridere sempre' per arrivare a 112 anni: ecco l'elisir di lunga vita dell'uomo più vecchio del mondo le foto ...

Secondo gli studi più recenti ci sono elementi che accomunano inel mondo: non vivono da soli ma mantengono un'intensa rete di relazioni, una vita non sedentaria e un'alimentazione con ...ha poi concluso l'attore che domenica scorsa, conducendo dalla Sardegna, ha ricordato ai telespettatori gli appuntamenti speciali dedicati aiandati in onda in estate.

Boom di centenari in Italia: sono quasi in 120mila, per l'83% donne TGCOM

2050 boom di centenari: nel DNA il fattore decisivo Tag24

Centenari in Italia: è boom a Trieste. Sono raddoppiati dal 2018 QUOTIDIANO NAZIONALE

2022 un anno indimenticabile: tutte le tappe dello straordinario ... FISR

Centenario della Compagna: tutto esaurito a teatro - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

In Italia i centenari non sono mai stati così tanti, sono quasi 120mila gli anziani che hanno vissuto per almeno un secolo. Sono per l'esattezza 19.714, di cui 16.427 donne (l'83%) e 3.287 uomini. Si ...Gli esperti prevedono che il numero dei centenari continuerà ad aumentare nei prossimi decenni e che nel 2050 ci sarà un vero e proprio boom di persone di almeno 100 anni. La notizia è stata diffusa ...