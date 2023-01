Bonus una tantum per i dipendenti pubblici | ecco quando arriva | cifre e novità

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ipossono festeggiare quest’anno. Previsto ununaesclusivo che farà felice molta gente. Il Governo ha previsto questocome anticipo, perché i futuro gli stipendi di questi lavoratori potranno essere anche più alti di così.unaperilovetrading.itPer igli scorsi mesi sono stati fonte di grande interesse per via della ridiscussione dei contratti collettivi che li interessa in prima persona. Scaduti nel 2019, i contratti collettivi avrebbero dovuto essere ridiscussi immediatamente, ma la pandemia ha rinviato i programmi e adesso molti dei contratti collettivi di diverse categorie devono essere ancora completati. ...