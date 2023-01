Bonus 150 euro | domande entro oggi 31 gennaio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le categorie chiamate a inviare domanda per il150devono farlo312023. A stabilirlo era stata la circolare Inps numero 127 del 16 novembre scorso contenente tutte le istruzioni per pensionati e le altre categorie di soggetti che percepiranno l’indennità una tantum direttamente dall’ente: alcuni in automatico, altri a domanda. Alcune categorie di lavoratori e pensionati hanno ricevuto in automatico a novembre il150una tantum istituito dal Decreto Aiuti ter. I destinatari sono i gli stessi del200di luglio scorso, ma il requisito di reddito per ottenerlo è più stringente: potranno accedere all’indennità gli appartenenti alle categorie di beneficiari che hanno un reddito non ...

In particolare verranno spiegati nel dettaglio tutti i particolari che riguardano il BandoEnergia pubblicato il 30 dicembre che destinamilioni di euro alle imprese siciliane per limitare ...Ultimissimi giorni per richiedere ileuro previsto dal Decreto Aiuto Ter. La platea di beneficiari è stata infatti allargata a categorie inizialmente non previste, che sono state dunque individuate con la circolare numero 127 ...

Bonus 150 euro in scadenza il 31 gennaio, chi può richiederlo e come fare domanda Sky Tg24

Il bonus 150 euro è in scadenza il 31 gennaio: chi può richiederlo Today.it

Bonus 150 Euro: chi deve presentare domanda entro il 31 gennaio 2023 Edilizia.com

Bonus 150 euro su Rdc: attesa in settimana The Wam

Bonus 150 euro, ultimi giorni per chiederlo: a chi spetta, quando arriva, modulo Vesuvio Live

L'indennità spetta ai collaboratori, ai lavoratori stagionali, ai dottorandi e ai lavoratori dello spettacolo. Come fare domanda ...Al via le domande per il bonus genitori con figli disabili per nuclei monoparentali con genitori disoccupati o monoreddito. Ecco quali sono i requisiti e come richiederlo.