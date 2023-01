Bon ton in crociera | regole e comportamenti da tenere per viaggiare in sintonia

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 31 gennaio 2023) Life&People.it Tanti viaggi in uno per assaporare il piacere del relax e del divertimento, dell’esplorazione, della visita a posti nuovi, fare shopping, fitness e soprattutto vivere in un grande palazzo galleggiante. Tutto questo, in una sola parola, è, il viaggio desiderato e sognato da tutti per un’esperienza unica da provare almeno una volta nelle vita. Ma comeine come comportarsi? Se è vero che una vacanza del genere, nella maggior parte dei casi, prevede un servizio all inclusive in cui i pensieri svaniscono lasciandosi coccolare in tutto e per tutto, godendosi al massimo ogni momento, è pur necessario tener presente che anche in mare esistono delledi viaggio che bisogna conoscere e rispettare per permettere che tutti gli ospiti della nave possano vivere al meglio questa ...