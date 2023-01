Bolsonaro chiede un visto di 6 mesi per restare negli Usa

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’ex presidente brasiliano Jairha chiesto undi seiperUSA. La richiesta arriva mentreè indagato per l’assalto ai palazzi del potere compiuto dai sui sostenitori l’8 gennaio.unperUSA L’ex presidente brasiliano Jairha chiesto undi sei

La notizia è di queste ore e sta facendo il giro del mondo. Jair Messias Bolsonaro ha chiesto un visto di 6 mesi con il quale rimarrà negli Usa, raggiunti da tempo dopo le disastrose elezioni che lo avevano visto perdere contro l'attuale capo di stato Luiz Inacio Lula. L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha chiesto un visto di sei mesi per restare negli Stati Uniti. Lo afferma il suo avvocato, secondo quanto riportato dai media.

Bolsonaro chiede un visto di 6 mesi: rimarrà negli Usa nelle more della delicata inchiesta che lo riguarda da vicino per la sommossa dopo le elezioni ..."Farà il turista, ha bisogno di schiarirsi le idee", fa sapere l'avvocato dell'ex presidente che è indagato nel suo Paese per ...