BMW Italia - Di Silvestre | Il 2023 sarà ricco di sfide | siamo pronti ad affrontarle

In occasione del Motor Bike Expo 2023 di Verona abbiamo intervistato Alessandro Salimbeni, Direttore diMotorraddallo scorso settembre dopo aver ricoperto diversi incarichi di alto profilo nell'organigramma della casa bavarese. Con lui abbiamo parlato di mercato, di nuovi prodotti, di ...Come Siegfried Stohr, ex pilota di Formula 1 e direttore dellaDriving Experience, la scuola di guida sicura e sportiva ufficiale di, che ha scelto di usare Secur Pneus® su tutte le ...

Bmw Italia, oltre duemila visitatori per "The Italians' Touch" Agenzia ... Italpress

I BMW M works driver Bruno Spengler e Jens Klingmann ... BMW Group PressClub

Le novità moto di Bmw a Mbe, da GS e R 18 all'elettrico La Gazzetta dello Sport

Negli USA BMW richiama 18.489 boxer per problemi all'albero primario. 25.000 moto interessate in Italia Moto.it

BMW Motorrad Italia parteciperà al Motor Bike Expo di Verona dove ... BMW Group PressClub

Annuncio vendita Bmw R 1200 GS Adventure (2017 - 18) usata a Napoli - 9108102 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Annuncio vendita Bmw R 1250 GS (2021 - 23) usata a Castelverde, Cremona - 9108061 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...