Bimbi maltrattati da due maestre sannite | una condanna e un rinvio a giudizio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Unae unal palazzo di Giustizia di Campobasso per la vicenda dei maltrattamenti alla scuola dell’infanzia di Cercemaggiore. Sul banco degli imputati erano finite dueresidenti in provincia di Benevento, i maltrattamenti era stati filmati, durante le indagini, dai carabinieri con delle telecamere nascoste nell’aula della scuola. Oggi al termine dell’udienza preliminare il giudice Roberta D’Onofrio (l’accusa era rappresentata dal sostituto procuratore Vittorio Gallucci) hato con il rito abbreviato una delle due insegnanti a un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti aggravati. L’altra maestra ha scelto il rito ordinario ed è stata rinviata a, per lei il processo inizierà ...