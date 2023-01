Bif&st 2023 | Lidia Vitale vince il Premio Alida Valli per “Ti mangio il cuore”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ava ilcome Miglior attrice non protagonista per Tiildi Pippo Mezzapesa. Il film tratto dall’omonimo romanzo d’inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini ed ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica, è stato presentato al Lido di Venezia durante la 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il riconoscimento come Miglior attrice non protagonista va aper il film Tiil. Unassegnato dalla Commissione esperti formata dai critici cinematografici del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival che si svolgerà ...