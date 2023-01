Biella | malore a scuola | muore a 18 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi, la ragazza diciottenne che, dalle prime informazioni, si sarebbe sentita male nella tarda mattinata a, mentre si trovava in classe. E accaduto in un istituto di. La giovane è deceduta poco fa in ospedale, dove era stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118. A chiamare i soccorsi erano stati i compagni e i professori. L'articolo proviene da Italia Sera.

