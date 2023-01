Biden | schiaffo all’Ucraina | “Non vi manderemo i caccia F16”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 gennaio 2023) Doccia gelida su Volodymyr Zelensky: gli Stati Uniti per ora non manderanno in Ucraina alcunbombardiere F16. Lo ha detto il presidente Joeai giornalisti al seguito. “No“, ha risposto il Commander-in-Chief a chi gli chiedeva se fosse favorevole all’invio di jet alle forze di Kiev che li stanno chiedendo in maniera sempre più insistente in questi giorni.ha annunciato poi un suo prossimo viaggio in Polonia senza specificare se andrà in occasione dell’anniversario della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Joe. Foto Ansa/Epa Michael ReynoldsL’Ucraina e gli F16 E dopo i tank, ad aprire uno spiraglio suiche l’Ucraina chiede a gran voce è stato invece il presidente francese Emmanuel Macron. “Nulla è escluso in linea di principio“, ha detto il capo ...