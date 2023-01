Biden peggio di Trump | immigrazione | Rampini smaschera la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) "In America centrale c'è un problema non dissimile a quello libico". Federico, intervenuto a Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 30 gennaio, parla di "crimini e abusi contro i diritti umani, ma anche problemi enormi con le dittature" che coinvolgono il Centro America. A rendere ancora più uguali le due situazioni, la criminalità organizzata. Ai microfoni di Nicola Porro il giornalista non nasconde che "ci sono delle gang organizzatissime ai due lati del confine che gestiscono i flussi migratori e li reclutano per attività criminali". Questo a detta diè uno dei motivi che ha portato Joea mantenere abbastanza chiuse le frontiere: "ha ereditato damisure restrittive sull'e le sta addirittura inasprendo. I nuovi proletari non ...