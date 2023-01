Bianchi | “Napoli un mostro | una macchina perfetta Puoi vincere anche in Champions”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOttavio, allenatore del primo, storico, Scudetto del, 36 anni dopo incorona la squadra di Luciano Spalletti. E vaoltre, perché secondo lui gli azzurri possono andare fino in fondoinLeague. Queste le sue parole in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Non mi sentirete dire che lo Scudetto è vinto, ma non mi vieterete di pensarlo e tenerlo per me. E non è solo per quei tredici punti di vantaggio. Sono stati tutti bravissimi. Siamo dinnanzi ad una impresa che non è un miracolo, perché in questo dominio così assoluto c’è la competenza, la forza limpida del progetto, che in vari casi sembra un termine usato per fare scena e che in questa circostanza è la parola giusta. E poi non è sempre detto che giocar bene ti faccia ottenere ...