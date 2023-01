Bergamo | la partita all’oratorio finisce in rissa E i genitori invadono il campo – Il video

(Di martedì 31 gennaio 2023) Doveva essere una semplicedi calcio, ma si è trasformata in uno scontro in stile far west. Domenica 22 gennaio, sulda calcio dell’oratorio San Giovanni Bosco di Nese, in provincia di, si sono sfidate le squadre Oratori Alzanese e Tritium Calcio: una sfida valida per gli ottavi di finale di una campionato locale di calcio giovanile. Negli ultimi minuti di gara, dopo che i padroni di casa hanno segnato il quarto gol della giornata, un violento fallo di gioco dà il via agli scontri. Tra i giocatori incominciano a partire calci e pugni, mentre lasi allarga velocemente anche sugli spalti fino a coinvolgeree dirigenti delle società (alcuni dei quali scavalcano addirittura la recinzione ed entrano in ...

Se la lontana sconfitta di, per cinque a zero, segnava il punto di partenza nella costruzione di una squadra in grado ... Unaalla volta. Alla ricerca di compattarsi, di fare la conta su ...

In un video girato da uno dei presenti, si vedono i genitori scavalcare la recinzione. In campo, i giovani calciatori dell'Oratorio Alzanese e della Tritium Calcio si stavano prendendo a spintoni e pu ...