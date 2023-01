Il Guardian scrive: Il Chelsea, che sta ancora trattando con ilper Enzo Fernàndez, riceve soldi per un giocatore che sarebbe potuto partire a titolo gratuito in estate. L'Arsenal, che ha ...Con la definizione dell'acquisto didal, il Chelsea ha stabilito il record di spesa nella storia della Premier League : 120 milioni di euro, superando i 117,5 milioni corrisposti ...

Chelsea, se il Benfica dice sì all'offerta Fernandez diventerà il più caro della Premier Voce Giallo Rossa

Benfica, Fernandez ai saluti: l'ultima gemma di un vivaio da mezzo miliardo di euro Today.it

Benfica, Schmidt: 'Enzo Fernandez Se pagano la clausola e vuole andarsene...' Calciomercato.com

Chelsea, 120 milioni al Benfica per Enzo Fernandez ma in più rate: ora Rui Costa deve decidere TUTTO mercato WEB

Il Chelsea torna anche alla carica per Enzo Fernandez: pronti 120 milioni per il Benfica TUTTO mercato WEB

Il Chelsea, che sta ancora trattando con il Benfica per Enzo Fernàndez, riceve soldi per un giocatore che sarebbe potuto partire a titolo gratuito in estate. L’Arsenal, che ha dato a Jorginho un ...E' il Chelsea l'autentico mattatore del mercato, con oltre 300 milioni investiti per rafforzare la squadra. Il primo mese del 2023 fatto registrare anche il passaggio di CR7 in Arabia, e quello di Can ...