Benevento beffato su Akè Foggia bussa alla porta del Pisa

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUltime ore di mercato frenetiche anche in casa. Prosegue la caccia al terzino sinistro, che però non sarà Marley Akè della Juventus. Il giocatore aveva fatto sapere di non gradire né la destinazione né la categoria, ma sembra ora diretto al Bari. I giallorossi, che potrebbero riaprire a questo punto il discorso con il Palermo per Masciangelo, hannotodelper il terzino croato classe 2000 Roko Jureskin, che quest’anno non ha trovato molto spazio con i nerazzurri scendendo in campo in sole cinque occasioni per 288 minuti complessivi in serie B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.