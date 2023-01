(Di martedì 31 gennaio 2023) Il grande successo di Theof us è un enigma per una parte della fanbase del– sono contenti che la serie funzioni, ma la frangia più aggressiva avrebbe preferito che fosse un fallimento. Ci riferiamo al backlash nei confronti del casting di HBO per gli attori che interpretano Ellie e Joel nella mega-produzione: un gruppo di oppositori si è affrettato a criticare la scelta quando sono stati annunciati i nomi die Pedro Pascal. Si sono accaniti in particolare contro, forse perché il suo personaggio è uno dei migliori mai scritti nell’universo dei videogiochi. Ellie è una beniamina dei fan: determinata e fragile, psicologicamente complessa, fruttovulnerabilità di un’adolescente accostate a un istinto di sopravvivenza inevitabilmente accresciuto ...

... The Last of Us: Ecco perché l'outbreak day è accaduto a Giacarta L'attore ha pubblicato le foto nelle storie di Instagram, iniziando con un selfie consfoggiando un nuovo look. Una ...... ancora), dialoghi inconsistenti e un ritmo obiettivamente catatonico, l'unica cosa che salvo dopo i primi 2 episodi è quel briciolo di umorismo garantito dalla teenager interpretata da,...

Bella Ramsey è super in The Last of Us e i fanboy tossici del videogioco le devono delle scuse GQ Italia

The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey ci sarà (niente recasting) Spaziogames.it

The Last Of Us: 6 curiosità sulla serie con Pedro Pascal e Bella ... Movieplayer

Bella Ramsey: 10 cose che non sai sull'attrice Cinefilos.it

The Last of Us, Bella Ramsey su Ellie: «un personaggio che avevo ... Spaziogames.it

La diciannovenne famosa per il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones calza a pennello al personaggio di Ellie, l'esuberante protagonista della nuova serie tv tratta dal videogioco cult The Last o ...In occasione dell'uscita dell'episodio 3 di The Last of Us, il protagonista Pedro Pascal ha pubblicato delle nuove foto dietro le quinte ...