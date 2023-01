Bella Ma’… che palle! Pierluigi Diaco travolto dalle polemiche e la Lucarelli attacca e mette in mezzo la Zanicchi

(Di martedì 31 gennaio 2023)cheLa parola proibita è proprio quella più di uso comune, almeno peri mortali che si sono ritrovati su Rai2 ieri pomeriggio o sui social oggi. A finire nell’occhio del ciclone, manco a dirlo, è ancora una voltache dopo aver sfiorato la panchina per l’insuccesso del suoMa’ è sceso a compromessi aprendo la porta al trash e alla musica di Sanremo rimediando qualche punto in più di share e, soprattutto, evitando la cancellazione, e adesso? A farlo finire alla gogna è stata la ramanzina che ha deciso di fare ad una sua ospite solo perché si è permessa di dire ‘che palle’. Durante un momento in cui si discuteva sul significato di cringe, una delle ospiti presenti tra il gruppo dei boomer ha esclamato: “Che”, facendo ...

... è stato molto frenato in questa stagione al Parma da un infortunio muscolare,è stato il capitano dell'Empoli vincendo il campionato di serie B nel 2021 e conquistando unasalvezza lo ..."Sono felice di essere qui, in questa terra così, vasta e rigogliosa, che abbraccia a nord la ... non per calcolo né per esibizione,per servizio". "Nella società, a oscurare la luce del bene ...

SCOTTO: LA POLITICA HA CEDUTO ALLE ARMI 9 colonne

Koch- Mauro: "Al Vittoriano Roma silenziosa e bella, ma non desolata" Affaritaliani.it

Renault Mégane R.S. Ultime: la serie speciale d'addio AlVolante

Lollobrigida: «La Costituzione Bella ma ha anche 70 anni» Corriere TV